Путин о допинге: «В значительной степени мы сами виноваты, но это не только наша беда. Допинг применяется во всем мире»

Президент России Владимир Путин поделился мнением насчет того, решены ли в стране проблемы допинга.

«Во-первых, мы в значительной степени сами виноваты в той ситуации, которая создалась. Потому что все-таки применение допинга-то было.

Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне – это не так. Этого никогда не было, нет и не будет. Потому что мы должны думать не только о результатах, что, конечно, интересно, важно. Но мы должны думать о здоровье наших спортсменов.

Но поскольку эти факты имели место, мы: а) должны это признать; б) сказать, что это наша вина. Мы не смогли организовать должным образом работу по борьбе с допингом. Но в этом как раз заключается вина организаций государственных структур, которые должны были это делать лучшим образом.

Что касается того, избавились мы от этого или нет. Наверное, на 100% нет. Работа проведена колоссальная, создана хорошая база для того, чтобы поставить работу на должный уровень, организовать ее должным образом.

Но ведь это не только наша беда, во всем мире допинг применяется. Мы должны стремиться к тому, чтобы это было нулевое применение. Сейчас у нас в стране комиссия , идут переговоры, в том числе это касается исследований имеющихся материалов. Надеюсь, что элемент политизации (а он присутствует) будет полностью изжит», – сказал Путин во время пресс-конференции.