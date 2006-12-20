Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо стартует 23-м, Логинов – 27-м, Фуркад – 39-м, Бабиков – 53-м

Сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место пройдет мужской спринт. За Россию выступят Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын.
- Дата проведения
- 20 декабря, 19.30
Сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место пройдет мужской спринт. За Россию выступят Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын.
|1
|Микито Татидзаки
|2
|Шон Доэрти
|3
|Томас Бормолини
|4
|Филипп Хорн
|5
|Скотт Гоу
|6
|Теро Сеппяля
|7
|Йеспер Нелин
|8
|Димитар Герджиков
|9
|Дмитрий Малышко
|10
|Роман Еремин
|11
|Евгений Гараничев
|12
|Тобиас Эберхард
|13
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|14
|Сергей Семенов
|15
|Мартин Отченаш
|16
|Яков Фак
|17
|Лукас Хофер
|18
|Феликс Лейтнер
|19
|Беньямин Вегер
|20
|Михал Крчмарж
|21
|Арнд Пайффер
|22
|Флоран Клод
|23
|Йоханнес Бо
|24
|Себастьян Самуэльссон
|25
|Матвей Елисеев
|26
|Жереми Финелю
|27
|Александр Логинов
|28
|Клемен Бауэр
|29
|Мартин Понсилуома
|30
|Юлиан Эберхард
|31
|Лейф Нордгрин
|32
|Кароль Домбровски
|33
|Симон Дестье
|34
|Антонин Гигонна
|35
|Хенрик Л’Абе Лунн
|36
|Кристиан Гоу
|37
|Ветле Шостад Кристиансен
|38
|Красимир Анев
|39
|Мартен Фуркад
|40
|Бенедикт Долль
|41
|Туомас Гренман
|42
|Симон Шемп
|43
|Ондржей Моравец
|44
|Артем Прима
|45
|Доминик Виндиш
|46
|Адам Вацлавик
|47
|Владимир Илиев
|48
|Миха Довжан
|49
|Томаш Хасилла
|50
|Трэвис Купер
|51
|Якуб Штвртецки
|52
|Турстейн Стенерсен
|53
|Антон Бабиков
|54
|Брендан Грин
|55
|Эмильен Жакелен
|56
|Калев Эрмитс
|57
|Синюань Янь
|58
|Тарьей Бо
|59
|Дмитрий Пидручный
|60
|Витаутас Строля
|61
|Йоханнес Кюн
|62
|Лукаш Журек
|63
|Шимон Бартко
|64
|Роберт Слотинс
|65
|Апостолос Ангелис
|66
|Рене Захна
|67
|Георге Бута
|68
|Михаэль Реш
|69
|Олли Хииденсало
|70
|Антон Смольский
|71
|Корнел Пукьяну
|72
|Косуке Озаки
|73
|Михаил Усов
|74
|Роман Елетнов
|75
|Владислав Витенко
|76
|Марио Дольдер
|77
|Доминик Ландертингер
|78
|Кресимир Црнкович
|79
|Александр Патриюк
|80
|Симон Эдер
|81
|Хо Сеон Хо
|82
|Андржей Нендза-Кубинец
|83
|Кентен Фильон-Майе
|84
|Тьерри Шеналь
|85
|Артем Тищенко
|86
|Якко Олави Ранта
|87
|Дмитрий Лазовский
|88
|Матей Казар
|89
|Элигиус Тамборнино
|90
|Тимур Хамитгатин
|91
|Роман Реес
|92
|Джейк Браун
|93
|Рауль Антонио Флоре
|94
|Жюль Бюрнот
|95
|Виктор Кривко
|96
|Михал Шлезингр
|97
|Антон Синапов
|98
|Пеппе Фемлинг
|99
|Александр Поварницын
|100
|Аристид Бегю
|101
|Йоханнес Дале
|102
|Гжегож Гузик
|103
|Мартин Реммельг
|104
|Даумантс Луса
|105
|Джузеппе Монтелло
|106
|Томас Каукенас
|107
|Дюджин Чхои