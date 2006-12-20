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    Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо стартует 23-м, Логинов – 27-м, Фуркад – 39-м, Бабиков – 53-м

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    Сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место пройдет мужской спринт. За Россию выступят Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Антон Бабиков и Александр Поварницын.

    Дата проведения
    20 декабря, 19.30
    Онлайн гонки

    Нове Место, Чехия. Спринт

    Стартовый лист

    1  Микито Татидзаки
    2  Шон Доэрти
    3  Томас Бормолини
    4  Филипп Хорн
    5  Скотт Гоу
    6  Теро Сеппяля
    7  Йеспер Нелин
    8  Димитар Герджиков
    9  Дмитрий Малышко
    10  Роман Еремин
    11  Евгений Гараничев
    12  Тобиас Эберхард
    13  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    14  Сергей Семенов
    15  Мартин Отченаш
    16  Яков Фак
    17  Лукас Хофер
    18  Феликс Лейтнер
    19  Беньямин Вегер
    20  Михал Крчмарж
    21  Арнд Пайффер
    22  Флоран Клод
    23  Йоханнес Бо
    24  Себастьян Самуэльссон
    25  Матвей Елисеев
    26  Жереми Финелю
    27  Александр Логинов
    28  Клемен Бауэр
    29  Мартин Понсилуома
    30  Юлиан Эберхард
    31  Лейф Нордгрин
    32  Кароль Домбровски
    33  Симон Дестье
    34  Антонин Гигонна
    35  Хенрик Л’Абе Лунн
    36  Кристиан Гоу
    37  Ветле Шостад Кристиансен
    38  Красимир Анев
    39  Мартен Фуркад
    40  Бенедикт Долль
    41  Туомас Гренман
    42  Симон Шемп
    43  Ондржей Моравец
    44  Артем Прима
    45  Доминик Виндиш
    46  Адам Вацлавик
    47  Владимир Илиев
    48  Миха Довжан
    49  Томаш Хасилла
    50  Трэвис Купер
    51  Якуб Штвртецки
    52  Турстейн Стенерсен
    53  Антон Бабиков
    54  Брендан Грин
    55  Эмильен Жакелен
    56  Калев Эрмитс
    57  Синюань Янь
    58  Тарьей Бо
    59  Дмитрий Пидручный
    60  Витаутас Строля
    61  Йоханнес Кюн
    62  Лукаш Журек
    63  Шимон Бартко
    64  Роберт Слотинс
    65  Апостолос Ангелис
    66  Рене Захна
    67  Георге Бута
    68   Михаэль Реш
    69  Олли Хииденсало
    70  Антон Смольский
    71  Корнел Пукьяну
    72  Косуке Озаки
    73  Михаил Усов
    74  Роман Елетнов
    75  Владислав Витенко
    76  Марио Дольдер
    77  Доминик Ландертингер
    78  Кресимир Црнкович
    79  Александр Патриюк
    80  Симон Эдер
    81  Хо Сеон Хо
    82  Андржей Нендза-Кубинец
    83  Кентен Фильон-Майе
    84  Тьерри Шеналь
    85  Артем Тищенко
    86  Якко Олави Ранта
    87  Дмитрий Лазовский
    88  Матей Казар
    89  Элигиус Тамборнино
    90  Тимур Хамитгатин
    91  Роман Реес
    92  Джейк Браун
    93  Рауль Антонио Флоре
    94  Жюль Бюрнот
    95  Виктор Кривко
    96  Михал Шлезингр
    97  Антон Синапов
    98  Пеппе Фемлинг
    99  Александр Поварницын
    100  Аристид Бегю
    101  Йоханнес Дале
    102  Гжегож Гузик
    103  Мартин Реммельг
    104  Даумантс Луса
    105  Джузеппе Монтелло
    106  Томас Каукенас
    107  Дюджин Чхои

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