Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо стартует 23-м, Логинов – 27-м, Фуркад – 39-м, Бабиков – 53-м

Сегодня на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место пройдет мужской спринт. За Россию выступят , Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, и Александр Поварницын.

Дата проведения 20 декабря, 19.30

Стартовый лист