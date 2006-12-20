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    Сенаторы США представили «закон Родченкова». Он направлен против мошенничества России в спорте

    Теги допинг Григорий Родченков Джим Уолден Биатлон

    Два сенатора США сегодня представили обновленный антидопинговый закон, который назван в честь информатора WADA Григория Родченкова.

    Закон предполагает штраф до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет за участие в допинговых схемах в международном спорте. В частности, закон планируется применять на чемпионатах мира по разным видам спорта и на Олимпиадах.

    В этом законе допинг добавлен в список того, в чем Россия через мошеннические схемы может подорвать институты США.

    «Чтобы оставаться «городом на холме», Америка должна привлекать к ответственности нечестных и коррумпированных людей при любой возможности. Это означает решительное противодействие использованию коррупции в России в качестве инструмента внешней политики», – сообщили в Белом доме.

    «Мне кажется, это такое анонимное соглашение в том, что организации, которые должны бороться с допингом, на самом деле не работают. Более того – они защищают мошенников», – рассказал адвокат Родченкова Джим Уолден.

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