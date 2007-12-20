Сергей Фурсенко: «Ведем переговоры о проведении боев UFC и матчей звезд НБА на «Газпром Арене»

Президент Сергей Фурсенко заявил, что ведутся переговоры о возможном проведении турнира UFC и матчей с участием звезд НБА на «Газпром Арене».

– Стадион бьет рекорды посещаемости РПЛ. Вы довольны?

– Посещаемость рекордная не только для РПЛ. Мы входим в 20-ку мировых клубов по посещаемости.

Причина в том, что у нас действительно очень современный высокотехнологичный стадион, комфортный для посетителей.

На нем тепло в любую погоду, до него удобно добираться, на нем есть, чем заниматься и интересно проводить время до матча и в перерыве.

– Недавно на стадионе прошел хоккейный матч. И ожидается еще один.

– Мы двигаемся вперед – наша цель максимальная загруженность площадки во внематчевые дни и использование ее для всех масштабных уникальных мероприятий в городе.

Мы провели самый большой концерт группы «Ленинград», достигли рекордной посещаемости на хоккейном матче сборной в прошлое воскресенье и планируем повторить его в ближайшую субботу на хоккейном матче СКА и ЦСКА.

Ведем переговоры о проведении боксерских поединков UFC и матчей звезд НБА.

Поэтому продвижение «Газпром Арены» как лучшей площадки страны еще только начинается, – заявил Фурсенко.