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    Сергей Фурсенко: «Ведем переговоры о проведении боев UFC и матчей звезд НБА на «Газпром Арене»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия НБА Матч всех звезд UFC Газпром Арена (Крестовский) Чемпионат.com Футбол

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что ведутся переговоры о возможном проведении турнира UFC и матчей с участием звезд НБА на «Газпром Арене».

    – Стадион «Газпром Арена» бьет рекорды посещаемости РПЛ. Вы довольны? 

    – Посещаемость рекордная не только для РПЛ. Мы входим в 20-ку мировых клубов по посещаемости.

    Причина в том, что у нас действительно очень современный высокотехнологичный стадион, комфортный для посетителей.

    На нем тепло в любую погоду, до него удобно добираться, на нем есть, чем заниматься и интересно проводить время до матча и в перерыве. 

    – Недавно на стадионе прошел хоккейный матч. И ожидается еще один. 

    – Мы двигаемся вперед – наша цель максимальная загруженность площадки во внематчевые дни и использование ее для всех масштабных уникальных мероприятий в городе.

    Мы провели самый большой концерт группы «Ленинград», достигли рекордной посещаемости на хоккейном матче сборной в прошлое воскресенье и планируем повторить его в ближайшую субботу на хоккейном матче СКА и ЦСКА.

    Ведем переговоры о проведении боксерских поединков UFC и матчей звезд НБА.

    Поэтому продвижение «Газпром Арены» как лучшей площадки страны еще только начинается, – заявил Фурсенко.

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