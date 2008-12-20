Евролига. ЦСКА – «Аналолу Эфес», «Олимпиакос» сыграет с «Гран-Канарией»

Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет турецкий «Аналолу Эфес».
Греческий «Олимпиакос» дома сыграет с испанской «Гран-Канарией».
Евролига
Регулярный чемпионат
14-й тур
- Дата проведения
- 20 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 20 декабря, 22.00, «Морача»
- Дата проведения
- 20 декабря, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 12-1, Реал Испания – 11-2, ЦСКА Россия – 10-3, Анадолу Эфес Турция – 9-4, Олимпиакос Греция – 8-5, Бавария Германия – 7-6, Жальгирис Литва – 6-7, Милан Италия – 6-7, Баскония Испания – 6-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Барселона Испания – 6-7, Гран-Канария Испания – 5-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 4-9, Химки Россия – 4-9, Будучность Черногория – 3-10, Дарушафака Турция – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.