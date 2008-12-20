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    Евролига. ЦСКА – «Аналолу Эфес», «Олимпиакос» сыграет с «Гран-Канарией»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Олимпиакос Кирольбет Баскония Барселона Ласса Гербалайф Гран-Канария Будучность VOLI Баскетбол

    Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА примет турецкий «Аналолу Эфес».

    Греческий «Олимпиакос» дома сыграет с испанской «Гран-Канарией».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    14-й тур

    ЦСКА Россия  –  Анадолу Эфес Турция
    Дата проведения
    20 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  Гербалайф Гран-Канария Испания
    Дата проведения
    20 декабря, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Будучность VOLI Черногория  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    20 декабря, 22.00, «Морача»
    Онлайн матча

    Кирольбет Баскония Испания  –  Барселона Ласса Испания
    Дата проведения
    20 декабря, 23.00, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 12-1, Реал Испания – 11-2, ЦСКА Россия – 10-3, Анадолу Эфес Турция – 9-4, Олимпиакос Греция – 8-5, Бавария Германия – 7-6, Жальгирис Литва – 6-7, Милан Италия – 6-7, Баскония Испания – 6-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Барселона Испания – 6-7, Гран-Канария Испания – 5-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 4-9, Химки Россия – 4-9, Будучность Черногория – 3-10, Дарушафака Турция – 1-12.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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