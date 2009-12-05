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    Семак и игроки «Зенита» записали видео для Кокорина и Мамаева: «Мы вас поддерживаем и ждем»

    Теги Зенит Юрий Жирков Сергей Семак Бранислав Иванович Клаудио Маркизио премьер-лига Россия видео Павел Мамаев Александр Кокорин Олег Шатов Краснодар Александр Ерохин Кокорин и Мамаев Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и игроки клуба поддержали нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которых оставили под стражей в СИЗО до 8 февраля.

    Видеообращение тренера, Клаудио Маркизио, Александра Ерохина, Бранислава Ивановича, Юрия Жиркова и Олега Шатова было показано в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

    «Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное – всегда делать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя», – сказал Семак.

    «Коко, привет! Мы ждем тебя как можно скорее. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи», – отметил Маркизио.

    «Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях. Уверен, что вы еще многим поможете своим клубам», – заявил Ерохин.

    «Ждем тебя скоро на футбольном поле, чтобы ты снова помог команде. Давай, брат, держись!» – сказал Иванович.

    «Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами!» – отметил Жирков.

    «Знайте, что мы вас ждем. Пашу ждет «Краснодар». Саша, мы тебя ждем к себе домой. Вы прекрасные люди и отличные футболисты. Нам вас очень сильно не хватает. Мы держим за вас кулачки и верим, что все будет хорошо», – заявил Шатов.

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