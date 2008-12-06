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    «Челси» проиграл 2 из 3 последних матчей в АПЛ и опустился на 4-е место

    Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Вулверхэмптон Футбол

    «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) в гостевом матче 15-го тура премьер-лиги.

    Лондонский клуб уступил во второй раз в трех последних встречах в АПЛ (еще был матч с «Тоттенхэмом», 0:3) после серии из 12 матчей без поражений.

    «Вулверхэмптон» выиграл впервые с 20 октября, прервав серию из шести матчей без побед в чемпионате – 5 поражений и одна ничья.

    «Челси», набрав 31 очко, опустился на четвертую позицию, пропустив вперед «Тоттенхэм» (33). «Вулверхэмптон» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место.

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