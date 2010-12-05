Виктор Гусев о радости от развала СССР: «Удивился, как все в одночасье рухнуло. Такое счастье привалило»

Виктор Гусев в подкасте Sports.ru «Голос» вспомнил, что чувствовал, когда распался СССР.

– Вы рассказывали, что в 1991-м просто бросили партбилет, потому что прониклись идеями Ельцина и новой России.

– Когда моей жене Оле было 15 лет, ее подружка пригласила в Венгрию. Несчастную маленькую Олю вызвали на такую комиссию в райкоме коммунистической партии. Она пришла, там старые большевики сидят. Других спрашивали, например, в честь какого героя Гражданской войны названа такая-то улица. Если ты не знал, тебя заворачивали. А ее даже спрашивать не стали. Сказали: «Ты что, хочешь проституткой там стать? Пошла вон». Буквально так. Одной такой вещи мне бы хватило, чтобы возненавидеть тот строй. А таких вещей были сотни, если не тысячи. И как только я увидел, что перестройка перешла уже в совершенную перестройку, что наконец-то появился шанс поставить крест на коммунистической идее...

Тогда все это обсуждалось на кухнях. Только очень смелые люди, диссиденты, выходили на Красную площадь и протестовали. Мы сидели и тайком на кухнях обсуждали все эти ужасы того общества. Невозможно было представить, что когда-то все изменится, как изменилось сейчас, что это произойдет практически бескровно – погибли несчастных три парня и все. Это должна была быть гражданская война. Все мы должны были подняться. И вдруг это происходит на наших глазах, да так, что можно просто ткнуть этого колосса на глиняных ногах с выстроенной системой (КГБ и так далее), и все это рассыпется.

Бывает, что критикуют какие-то вещи, которые происходят сейчас. Наверное, какие-то вещи достойны того, чтобы их критиковать. Но я даже это делать не буду, потому что у меня всегда сравнение с тем временем, которое заняло половину моей жизни.

– Я помню Ельцина как добродушного и явно пьющего человека из второй половины 90-х. Каким он воспринимался в первой половине 90-х?

– Как знамя изменений. Он был другим. Уже Горбачев был другим. Такая неприязнь накопилась ко всему тому, что было, к тем людям, которые олицетворяли то, что было. Которые стояли и руководили группами старых коммунистов. Которые сказали моей жене про проститутку. Ты их ненавидел. Поэтому когда пришел такой светлый человек, можно было простить все что угодно. Я даже конкретно о Ельцине не думал. Я удивлялся тому, как все это в одночасье рухнуло – какое счастье привалило-то.

Подкаст с Виктором Гусевым. Говорит про ненависть к СССР и ссору с Перетуриным

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