«Арсенал» довел серию без поражений до 20 матчей

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Лондонский клуб после двух поражений на старте сезона не проигрывает уже 20 матчей подряд – 15 побед и 5 ничьих.
«Арсенал» набрал 31 очко и идет пятым в АПЛ, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «МЮ» – «Арсенал».
- Дата проведения
- 5 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Смоллинг, Рохо (Феллайни, 72), Дармиан, Байи, Лингард (Погба, 75), Матич, Марсьяль (Лукаку, 63), Эррера, Диогу Далот, Рэшфорд.
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Арсенал –
Лено, Мустафи, Холдинг (Лихтштайнер, 36), Колашинац, Папастатопулос, Рэмзи (Мхитарян, 46), Торрейра, Ивоби (Ляказетт, 65), Гендузи, Бельерин, Обамеянг.