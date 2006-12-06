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    «Арсенал» довел серию без поражений до 20 матчей

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Шкодран Мустафи Александр Ляказетт Джесси Лингард Антони Марсьяль Футбол

    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

    Лондонский клуб после двух поражений на старте сезона не проигрывает уже 20 матчей подряд – 15 побед и 5 ничьих.

    «Арсенал» набрал 31 очко и идет пятым в АПЛ, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «МЮ» – «Арсенал».

    Манчестер Юнайтед – Арсенал 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    5 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 26 Мустафи, 1:1 – 30 Марсьяль, 1:2 – 68, автогол Рохо, 2:2 – 69 Лингард.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Рохо (Феллайни, 72), Дармиан, Байи, Лингард (Погба, 75), Матич, Марсьяль (Лукаку, 63), Эррера, Диогу Далот, Рэшфорд.
    АрсеналЛено, Мустафи, Холдинг (Лихтштайнер, 36), Колашинац, Папастатопулос, Рэмзи (Мхитарян, 46), Торрейра, Ивоби (Ляказетт, 65), Гендузи, Бельерин, Обамеянг.
    Предупреждения:
    Мустафи (37), Рохо (38), Лингард (40), Бельерин (41), Матич (42), Торрейра (86).

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