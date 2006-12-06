«Арсенал» довел серию без поражений до 20 матчей

и «Арсенал» сыграли вничью (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Лондонский клуб после двух поражений на старте сезона не проигрывает уже 20 матчей подряд – 15 побед и 5 ничьих.

набрал 31 очко и идет пятым в АПЛ, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «МЮ» – .

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ