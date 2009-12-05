Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 февраля

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Согласно решению суда, футболисты останутся под стражей в СИЗО до 8 февраля. Этот вердикт касается и других фигурантов – Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий проходят как обвиняемые по делам о двух драках, произошедших минувшей осенью в центре Москвы. Они побили чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО. Онлайн