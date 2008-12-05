Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Давосе

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов выступит на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдет 15 и 16 декабря.

Спортсмен пропустил первые три этапа Кубка мира из-за травмы пальца.

«Пятнашку свободным стилем в Швейцарии Сергей точно побежит. И еще, может быть, заявим его в первый день на спринт. Там более жесткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках.

Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к «Тур-де-Ски», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.