Смолов – Кокорину и Мамаеву: «Все вас ждут и поддерживают. Все будет хорошо»

Нападающий Федор Смолов обратился к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которых оставили в СИЗО до 8 февраля.

«Парни, привет. Знаю, что вы сейчас находитесь в непростой ситуации.

Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают.

Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, и все будет хорошо. Обнимаю», – сказал Смолов в видеообращении для программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

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