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    Смолов – Кокорину и Мамаеву: «Все вас ждут и поддерживают. Все будет хорошо»

    Теги Локомотив Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов обратился к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которых оставили в СИЗО до 8 февраля.

    «Парни, привет. Знаю, что вы сейчас находитесь в непростой ситуации.

    Хочу сказать, что вас не хватает на футбольном поле. Все вас ждут и поддерживают.

    Хочется пожелать вам терпения и спокойствия. Все образуется, и все будет хорошо. Обнимаю», – сказал Смолов в видеообращении для программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

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