Россия сыграет с Бельгией в квалификации Евро, Глушаков забил «Локомотиву», «Ливерпуль» вырвал победу в дерби на 96-й минуте и другие новости утра

1. Сборная России узнала, с кем придется бодаться за выход на Евро-2020. В квалификационной группе из первой корзины досталась Бельгия, из соперников послабее – Шотландия, Кипр, соседский Казахстан и Сан-Марино. Дзюба рад Сан-Марино, Черчесов знает только Бельгию.

Интересное в других группах: Германия опять попала к Голландии, Португалия сыграет с Украиной и Сербией. Полностью итоги жеребьевки можно изучить по ссылке.

2. Главным шоу дня в России был матч Глушакова с «Локомотивом». Ненавидимый половиной красно-белых фанов капитан открыл счет, попросил всех успокоиться, а во втором тайме к нему выбежал болельщик – говорит, со словами поддержки.

«Спартак» победил (2:1), несмотря на удаление Рассказова. Смолов все равно не забил пенальти – мяч попал в дужку.

3. В остальных матчах зарубились лидеры РПЛ (в том числе между собой). «Краснодар» благодаря голам воспитанников – Магомеда-Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева – грохнул «Урал» (2:0), ЦСКА не забил пенальти в Ростове и увез от парней Карпина одно очко (0:0).

4. УЕФА объявил о создании третьего еврокубка. Лига Европы для Лиги Европы стартует в сезоне-2021/22.

5. В АПЛ «Арсенал» опять выдал классный второй тайм и разнес «Тоттенхэм» – 4:2, заодно поднявшись на 4-е место, «Ливерпуль» вырвал победу у «Эвертона» благодаря невероятному голу по своей нелепости голу Ориги и смог сохранить двухочковое отставание от «Ман Сити».

Клопп был так рад, что рванул на поле обниматься с Алиссоном, не дожидаясь свистка. Матч «Челси» и другие результаты – здесь.

6. «Барселона» вырвалась на первое место в Ла Лиге после своей победы над «Вильярреалом» и ничьей «Севильи» с неожиданно высоко идущим «Алавесом». Результаты других испанских матчей – здесь.

7. В серии А «Рома» дважды отыгралась в матче с «Интером» и не дала нерадзурри подобраться к «Ювентусу». Остальные матчи итальянского уик-энда – здесь.

8. «ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Бордо» (2:2). И все бы ничего, но «ПСЖ» впервые в этом сезоне НЕ ПОБЕДИЛ в лиге 1. Вау. Другие результаты чемпионата Франции можно посмотреть по ссылке, если вы уже отошли после такой эпохальной новости.

9. Стартовал биатлонный сезон. Россия – нормально, но без медалей: седьмое место в сингл-миксте, четвертое – в смешанной эстафете. Неожиданно провалилась Юрлова. Зато на Кубке IBU победила Миронова, а Морозова заехала в тройку.

10. Женская сборная России по гандболу выцарапала победу у Черногории и пробилась во второй раунд чемпионата Европы.

11. Состоялось всего два матча в КХЛ: «Йокерит» разобрался со «Слованом», минское «Динамо» вырвало победу у «Витязя».

12. Новоуренгойский «Факел» взял бронзу на чемпионате мира среди клубов. Чемпион – итальянский «Трентино».

13. Адониса Стивенса после поражения от Гвоздика ввели в искусственную кому. Ох, здоровья.

14. В НХЛ Кузнецов забил 7-й гол в сезоне, а Варламов сделал первый шатаут. Другие результаты – здесь.

15. В НБА «Лейкерс» обыграли «Финикс», «Даллас» победил «Клипперс». Остальные результаты – здесь.

16. В НФЛ «Нью-Ингленд» победил «Миннесоту», «Сиэтл» – «Сан-Франциско». Другие результаты – здесь.

Цитаты дня

Денис Глушаков впервые вышел из тумана после конфликта с болельщиками: «Все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю «Спартак». И даже комментарии в инстаграме открыл!

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Тренер сборной Шотландии знает, кого бояться в сборной России: «Большой высокий форвард, как его? Он прекрасен»