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    Алина Загитова: «С утра пью мало жидкости, слежу за весом. Почти не завтракаю»

    Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как начинается ее обычный день.

    «Я – утренний человек. Тренировки начинаются достаточно рано. Чтобы собраться с мыслями и пойти на тренировку, приходится вставать примерно в половине восьмого утра.

    Но это сейчас, а раньше вставала в пять-шесть, когда работала в детской группе. Нужно было успевать к семи утра на тренировку. Но ты растешь, переходишь в более старшие группы и тренировки, хоть и утром, но чуть сдвинуты по времени.

    Я пью достаточно мало жидкости, слежу за весом. Почти не завтракаю. Уделяю внимание стандартным процедурам – умываюсь, накладываю косметику, помазать где-то мазью. Пока этим занимаюсь, успеваю сериал посмотреть. Сейчас смотрю «Гарри Поттера». Наверное, 150-й раз пересматриваю, и всегда интересно», – сказала Загитова в эфире НТВ.

    Опрос

    Кто победит в финале Гран-при?

    4818 голосов 38
    • Алина Загитова
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