Алина Загитова: «С утра пью мало жидкости, слежу за весом. Почти не завтракаю»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как начинается ее обычный день.

«Я – утренний человек. Тренировки начинаются достаточно рано. Чтобы собраться с мыслями и пойти на тренировку, приходится вставать примерно в половине восьмого утра.

Но это сейчас, а раньше вставала в пять-шесть, когда работала в детской группе. Нужно было успевать к семи утра на тренировку. Но ты растешь, переходишь в более старшие группы и тренировки, хоть и утром, но чуть сдвинуты по времени.

Я пью достаточно мало жидкости, слежу за весом. Почти не завтракаю. Уделяю внимание стандартным процедурам – умываюсь, накладываю косметику, помазать где-то мазью. Пока этим занимаюсь, успеваю сериал посмотреть. Сейчас смотрю «Гарри Поттера». Наверное, 150-й раз пересматриваю, и всегда интересно», – сказала Загитова в эфире НТВ.