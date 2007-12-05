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    Кравцов, Денисенко, Коваленко, Костин и Чехович вошли в расширенный состав молодежной сборной России на МЧМ

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Клим Костин Дмитрий Саморуков Иван Чехович Марк Рубинчик Александр Хованов Григорий Денисенко Виталий Кравцов Александр Яремчук Макар Хабаров Илья Морозов Павел Шэн Степан Старков Александр Алексеев Иван Морозов Кирилл Марченко Николай Коваленко Александр Романов Амир Мифтахов Иван Муранов Савелий Ольшанский Никита Шашков Даниил Валитов Кирилл Слепец Петр Кочетков Хоккей

    Тренерский штаб молодежной сборной России определился расширенным составом на молодежный чемпионат мира в Канаде.

    7 декабря на недельный сбор в Новогорске прибудут 28 хоккеистов. 15 декабря расположение сборную покинут пять игроков.

    Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).

    Защитники: Даниил Валитов («Автомобилист»), Артем Волков («Химик»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Макар Хабаров («Северсталь»).

    Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).

    На заключительный этап подготовки в Верноне к молодежке присоединятся пятеро кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники – Александр Алексеев («Ред Дир»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); нападающие – Клим Костин («Сан-Антонио»), Александр Хованов («Монктон»), Иван Чехович («Бе-Комо»).

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