Кравцов, Денисенко, Коваленко, Костин и Чехович вошли в расширенный состав молодежной сборной России на МЧМ

Тренерский штаб молодежной сборной России определился расширенным составом на молодежный чемпионат мира в Канаде.

7 декабря на недельный сбор в Новогорске прибудут 28 хоккеистов. 15 декабря расположение сборную покинут пять игроков.

Вратари: («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).

Защитники: Даниил Валитов («Автомобилист»), Артем Волков («Химик»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Макар Хабаров («Северсталь»).

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).

На заключительный этап подготовки в Верноне к молодежке присоединятся пятеро кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники – Александр Алексеев («Ред Дир»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); нападающие – («Сан-Антонио»), Александр Хованов («Монктон»), Иван Чехович («Бе-Комо»).