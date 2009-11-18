«Интерфакс»: Чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии в ночном клубе Махачкалы

В Махачкале разыскивается чемпион мира по рукопашному бою, который подозревается в убийстве человека в ночном клубе, сообщает «Интерфакс».

«Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ночном клубе «Best», расположенном в городе Махачкале. Между пьяными молодыми людьми возник конфликт. В результате один из них вытащил пистолет и расстрелял двоих своих обидчиков. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть одного из раненых, второго срочно доставили в Республиканский ортопедо-травматологический центр», – рассказал источник «Интферакса».

Состояние раненого оценивается как тяжелое. По информации другого источника, убитый был лейтенантом Росгвардии, который находился не при исполнении.

«По имеющейся информации, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Его ищут. Возбуждено уголовное дело», – отметил собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации пока нет.