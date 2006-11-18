Товарищеский матч. «Зенит» победил «Шальке» – 2:1. Забили Краневиттер и Оздоев

Товарищеский матч
Зенит Россия – Шальке Германия – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Краневиттер (6), 1:1 – Скжибски (35), 2:1 – Оздоев (78).
ЗЕНИТ: Кержаков (Лодыгин, 46), Чернов (Терентьев, 68), Скроботов, Иванович, Анюков, Эрнани (Иванов, 80), Краневиттер, Оздоев, Набиуллин (Воробьев, 73), Дриусси, Шатов (Мусаев, 46).
ШАЛЬКЕ: Алерс (Фэрманн, 46), Маскарель (Карлс, 72), Ди Санто (Райт, 46), Бенталеб (Фонтайн, 46), Бужеляб, Баба, Самсон (Тимотеу, 56), Скжибски, Очипка (Фират, 72), Плехаты (Гайс, 46), Налдо.