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    «Реал» готовит предложение по Неймару, у «Барселоны» есть финансовые трудности

    Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Неймар Футбол

    «Барселона» и «Реал» сохраняют интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару.

    26-летний форвард выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего перебрался во Францию.

    И руководство «Барсы», и игроки команды, а также сам бразилец открыты для возможного возвращения футболиста на «Камп Ноу».

    Однако помешать этому может финансовая составляющая трансфера, так как «Барселона» очень много потратила на новичков в последние годы.

    В то же время на Неймара претендует и «Реал». Президент королевского клуба Флорентино Перес давно хочет видеть его в своей команде.

    Преимуществом мадрицдцев может стать именно финансовый аспект. У «Реала» есть деньги, и клуб следующим летом планирует сделать солидное предложение.

    Последнее слово в любом случае останется за «ПСЖ». Летом 2017 года парижане заплатили за Неймара 222 миллиона евро. Сообщается, что между клубом и игроком есть договоренность, что ему позволят уйти, если поступит идентичное предложение.

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