«Реал» готовит предложение по Неймару, у «Барселоны» есть финансовые трудности

и «Реал» сохраняют интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару.

26-летний форвард выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год, после чего перебрался во Францию.

И руководство «Барсы», и игроки команды, а также сам бразилец открыты для возможного возвращения футболиста на .

Однако помешать этому может финансовая составляющая трансфера, так как «Барселона» очень много потратила на новичков в последние годы.

В то же время на Неймара претендует и «Реал». Президент королевского клуба давно хочет видеть его в своей команде.

Преимуществом мадрицдцев может стать именно финансовый аспект. У есть деньги, и клуб следующим летом планирует сделать солидное предложение.

Последнее слово в любом случае останется за . Летом 2017 года парижане заплатили за Неймара 222 миллиона евро. Сообщается, что между клубом и игроком есть договоренность, что ему позволят уйти, если поступит идентичное предложение.