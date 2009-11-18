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    Прыгун с трамплина Евгений Климов принес России первую в истории победу на Кубке мира

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    Россиянин Евгений Климов одержал победу на первом этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в польской Висле.

    Для 24-летнего Климова эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира. В сезоне-2016/17 он завоевал бронзу на этапе в Австрии.

    Ранее российские прыгуны никогда не побеждали на этапах Кубка мира.

    Прыжки с трамплина

    Кубок мира

    Висла, Польша

    HS134

    1. Евгений Климов (Россия) – 263,4 балла (127,5 м+131,5 м)
    2. Штефан Ляйхе (Германия) – 256,7 (124,5+130,5)
    3. Рею Кобаяси (Япония) – 255,6 (137,5+127,0)
    4. Камиль Стох (Польша) – 255,3 (126,5+127,0)
    5. Тими Зайц (Словения) – 253,4 (126,0+127,0)
    6. Петр Зила (Польша) – 251,3 (124,5+131,0)
    7. Антти Аальто (Финляндия) – 251,0 (123,0+127,0)
    8. Давид Кубацки (Польша) – 250,6 (124,0+128,0)

    Владимир Белоусов – наш единственный чемпион в прыжках с трамплина. Он выиграл олимпийское золото в 1968-м

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