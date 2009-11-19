Швейцария разгромила Бельгию (5:2) и вышла в полуфинал Лиги наций, хотя уступала 0:2 на 17-й минуте

добилась сокрушительной победы над командой Бельгии в заключительном туре Лиги наций.

Матч проходил в Люцерне. Хозяева пропустили от Торгана Азара уже на 2-й минуте, а на 17-й полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» оформил дубль, и счет стал 2:0 в пользу бельгийцев.

После такого начала матча швейцарцам требовалось забить не меньше 4 голов, чтобы занять первое место в группе. Поражение со счетом 2:3 бельгийцев устраивало.

Хозяева забили 5 мячей и одержали крупную победу – 5:2. Нападающий «Бенфики» сделал хет-трик.

Сборная Швейцарии вышла в полуфинал Лиги наций. Ранее участниками полуфинала стали команды Португалии и Англии.

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