Швейцария разгромила Бельгию (5:2) и вышла в полуфинал Лиги наций, хотя уступала 0:2 на 17-й минуте

Сборная Швейцарии добилась сокрушительной победы над командой Бельгии в заключительном туре Лиги наций.
Матч проходил в Люцерне. Хозяева пропустили от Торгана Азара уже на 2-й минуте, а на 17-й полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» оформил дубль, и счет стал 2:0 в пользу бельгийцев.
После такого начала матча швейцарцам требовалось забить не меньше 4 голов, чтобы занять первое место в группе. Поражение со счетом 2:3 бельгийцев устраивало.
Хозяева забили 5 мячей и одержали крупную победу – 5:2. Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович сделал хет-трик.
Сборная Швейцарии вышла в полуфинал Лиги наций. Ранее участниками полуфинала стали команды Португалии и Англии.
- Дата проведения
- 18 ноября, 22.45, «Швисспорарена»
- Голы:
- 0:1 – 2 Азар, 0:2 – 17 Азар, 1:2 – 26, пенальти Родригес, 2:2 – 31 Сеферович, 3:2 – 44 Сеферович, 4:2 – 62 Эльведи, 5:2 – 84 Сеферович.
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Швейцария –
Зоммер, Эльведи, Мбабу, Клозе, Родригес, Цубер (Бенито, 87), Джака, Фройлер (Закария, 79), Фернандеш, Шакири, Сеферович (Айети, 90).
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Бельгия –
Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Боята, Менье (Ориги, 90), Шадли (Батшуайи, 65), Витцель, Азар, Тилеманс, Азар, Мертенс.