НФЛ. «Кливленд» хочет провести с Кондолизой Райс собеседование о работе главным тренером

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс может стать первой женщиной, которая пройдет собеседование как кандидат на пост главного тренера клуба НФЛ.
«Кливленд» ведет поиски нового главного тренера. По словам генерального менеджера Джона Дорси, клуб готов рассмотреть вариант с назначением женщины на этот пост. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Грегг Уильямс.
Как сообщает ESPN, у «Кливленда» есть заинтересованность в том, чтобы провести собеседование с Райс. Ранее ни одна женщина не приглашалась для собеседования на предмет работы главным тренером в НФЛ.
Намерение провести собеседование пока не означает, что «Браунс» планируют назначить Райс на должность. Однако клуб хочет ознакомиться с ее взглядами на работу, оценить, что она может привнести на посту главного тренера.
«Это потрясающая личность», – приводит ESPN слова одного из своих источников в «Кливленде» о Райс. Отмечается, что после собеседования экс-госсекретарь может получить какую-либо официальную должность в клубе или стать консультантом.
64-летняя Райс на протяжении долгого времени болеет за «Кливленд». В частности, она снималась в форме «Браунс» для рекламы НФЛ. Ранее появлялись слухи о том, что Райс может стать комиссионером лиги.