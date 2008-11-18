НФЛ. «Кливленд» хочет провести с Кондолизой Райс собеседование о работе главным тренером

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс может стать первой женщиной, которая пройдет собеседование как кандидат на пост главного тренера клуба .

«Кливленд» ведет поиски нового главного тренера. По словам генерального менеджера Джона Дорси, клуб готов рассмотреть вариант с назначением женщины на этот пост. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Грегг Уильямс.

Как сообщает ESPN, у есть заинтересованность в том, чтобы провести собеседование с Райс. Ранее ни одна женщина не приглашалась для собеседования на предмет работы главным тренером в НФЛ.

Намерение провести собеседование пока не означает, что «Браунс» планируют назначить Райс на должность. Однако клуб хочет ознакомиться с ее взглядами на работу, оценить, что она может привнести на посту главного тренера.

«Это потрясающая личность», – приводит ESPN слова одного из своих источников в «Кливленде» о Райс. Отмечается, что после собеседования экс-госсекретарь может получить какую-либо официальную должность в клубе или стать консультантом.

64-летняя Райс на протяжении долгого времени болеет за «Кливленд». В частности, она снималась в форме «Браунс» для рекламы НФЛ. Ранее появлялись слухи о том, что Райс может стать комиссионером лиги.