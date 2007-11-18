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    Английские и шотландские клубы поддержат ЛГБТ-движение: в радужные цвета будут окрашены угловые флаги, капитанские повязки и судейские табло

    Теги высшая лига Шотландия премьер-лига Англия судьи чемпионшип ЛГБТ Футбол

    Английские и шотландские профессиональные футбольные клубы в конце этого месяца присоединятся к акции в поддержку ЛГБТ-движения.

    В двух турах АПЛ с 30 ноября будут использоваться различная футбольная атрибутика и инвентарь в радужных цветах: угловые флаги, табло резервного арбитра, постамент для мяча и другие.

    Участниками акции также станут команды, представляющие английский чемпионшип и шотландский премьершип.

    Футболисты поддержат акцию, используя радужную расцветку шнурков и капитанских повязок.

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