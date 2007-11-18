Большунов, Вылегжанин, Непряева, Белорукова вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира

Определен состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Спринт

Мужчины: , Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Андрей Собакарев, , Артем Мальцев, Станислав Волженцев (победитель Континентального Кубка прошлого сезона).

Женщины: Наталья Непряева, , Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова, Татьяна Алешина, Елена Соболева, (победитель Континентального Кубка прошлого сезона).

Дистанционные гонки

Мужчины: Александр Большунов, Андрей Ларьков, , Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Станислав Волженцев.

Женщины: , Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Татьяна Алешина, Яна Кирпиченко, Полина Некрасова.

этап Кубка мира пройдет в финской Руке 24-25 ноября. В программе соревнований классический спринт и индивидуальные гонки.

Календарь Кубка мира и «Тур де Ски» сезона-2018/19