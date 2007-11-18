Большунов, Вылегжанин, Непряева, Белорукова вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира

Определен состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Спринт
Мужчины: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Андрей Собакарев, Алексей Петухов, Артем Мальцев, Станислав Волженцев (победитель Континентального Кубка прошлого сезона).
Женщины: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова, Татьяна Алешина, Елена Соболева, Полина Некрасова (победитель Континентального Кубка прошлого сезона).
Дистанционные гонки
Мужчины: Александр Большунов, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Станислав Волженцев.
Женщины: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Татьяна Алешина, Яна Кирпиченко, Полина Некрасова.
Первый этап Кубка мира пройдет в финской Руке 24-25 ноября. В программе соревнований классический спринт и индивидуальные гонки.