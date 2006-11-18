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    У Ханю диагностированы повреждения сухожилий, двух связок и малоберцовой кости

    Теги травмы сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Фигурное катание

    Глава Федерации конькобежного спорта Японии Йошико Кобаяши рассказала о состоянии здоровья двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. 

    Японский фигурист получил травму ноги во время тренировки перед произвольной программой на этапе Гран-при Rostelecom Cup. На церемонию награждения Ханю пришел на костылях. 

    По словам Кобаяши, Ханю пообещал «отдать всю свою энергию, чтобы восстановиться до финала Гран-при». 

    У Ханю диагностированы повреждения двух связок, сухожилий и малоберцовой кости. За ночь лодыжка сильно опухла. 

    «Поврежденные участки ноги периодически подвергаются заморозке, он держит ногу поднятой», – добавила Кобаяши. 

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