У Ханю диагностированы повреждения сухожилий, двух связок и малоберцовой кости

Глава Федерации конькобежного спорта Японии Йошико Кобаяши рассказала о состоянии здоровья двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

Японский фигурист получил травму ноги во время тренировки перед произвольной программой на этапе Гран-при Rostelecom Cup. На церемонию награждения Ханю пришел на костылях.

По словам Кобаяши, Ханю пообещал «отдать всю свою энергию, чтобы восстановиться до финала Гран-при».

У Ханю диагностированы повреждения двух связок, сухожилий и малоберцовой кости. За ночь лодыжка сильно опухла.

«Поврежденные участки ноги периодически подвергаются заморозке, он держит ногу поднятой», – добавила Кобаяши.