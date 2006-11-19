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    Хабиб Нурмагомедов: «Вопрос землякам: какую пользу ночные клубы приносят обществу?»

    Теги светская хроника Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Боец Хабиб Нурмагомедов поддержал инициативу закрытия ночных клубов в Дагестане.

    Общественный деятель Эльдар Иразиев записал видеообращение следующего содержания: «Мы, жители Дагестана, сегодня проснулись с плохой новостью: в ночном клубе в Махачкале убили молодого парня. Видный, симпатичный – и вот так получилось.

    Я хотел бы обратиться, пользуясь случаем, ко всем владельцам ночных клубов Дагестана. Многих из вас я знаю вживую, у нас довольно хорошие отношения. И должен сказать, что вы приятные, хорошие люди в жизни, отзывчивые, добрые. Но оставьте вы это грязное дело. Это ж не первое убийство, перестрелка, поножовщина. И вот эти грязные деньги вы несете в семью, потом кормите своих детей. Это неправильно.

    Давайте откроем там детский клуб. Я лично буду рекламировать этот детский клуб вдоль и поперек. Сменим детским смехом плач матерей. Уже не первая же мама плачет после ваших клубов. Вы деньги зарабатываете, а другие страдают.

    Алкоголь рекою, развратные женщины. В итоге перестрелка, драка и так далее».

    «Полностью поддерживаю Эльдара Иразиева. Вопрос моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?» – написал Нурмагомедов.

    Я посмотрел матч сборной в горном ауле Дагестана: 200 жителей, Хабиба любят больше, чем футбол

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