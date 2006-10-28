«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд и вышел на второе место в РПЛ

«Енисей» крупно уступил (0:3) в домашнем матче 12-го тура премьер-лиги.

Московский клуб выиграл четвертый матч в РПЛ подряд и, набрав 21 очко, вышел на второе место.

Обойти может победитель сегодняшнего матча ЦСКА – «Краснодар». У обеих команд по 19 очков.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Енисей» – .

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