«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд и вышел на второе место в РПЛ

«Енисей» крупно уступил «Локомотиву» (0:3) в домашнем матче 12-го тура премьер-лиги.
Московский клуб выиграл четвертый матч в РПЛ подряд и, набрав 21 очко, вышел на второе место.
Обойти «Локомотив» может победитель сегодняшнего матча ЦСКА – «Краснодар». У обеих команд по 19 очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Енисей» – «Локомотив».
- Дата проведения
- 28 октября, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
-
Енисей –
Филиппов, Фатуллаев, Грицаенко, Дугалич, Кичин, Занев (Обрадович, 75), Комков (Комолов, 82), Огуде, Гавазай (Бодул, 46), Зотов, Саркисов.
-
Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Денисов, Тарасов, Миранчук (Тугарев, 87), Крыховяк, Фернандеш, Эдер (Жемалетдинов, 85).