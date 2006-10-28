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    «Локомотив» выиграл 4-й матч подряд и вышел на второе место в РПЛ

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Енисей Мануэл Фернандеш Эдер Маседу Алексей Миранчук Футбол

    «Енисей» крупно уступил «Локомотиву» (0:3) в домашнем матче 12-го тура премьер-лиги.

    Московский клуб выиграл четвертый матч в РПЛ подряд и, набрав 21 очко, вышел на второе место.

    Обойти «Локомотив» может победитель сегодняшнего матча ЦСКА – «Краснодар». У обеих команд по 19 очков.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Енисей» – «Локомотив».

    Енисей – Локомотив 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    28 октября, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 22 Миранчук, 0:2 – 81 Фернандеш, 0:3 – 84 Эдер.
    ЕнисейФилиппов, Фатуллаев, Грицаенко, Дугалич, Кичин, Занев (Обрадович, 75), Комков (Комолов, 82), Огуде, Гавазай (Бодул, 46), Зотов, Саркисов.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Денисов, Тарасов, Миранчук (Тугарев, 87), Крыховяк, Фернандеш, Эдер (Жемалетдинов, 85).
    Предупреждения:
    Саркисов (6), Зотов (41), Крыховяк (45), Игнатьев (48).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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