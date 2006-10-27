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    Чемпионат России. «Урал» примет «Уфу», «Ростов» против «Анжи»

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    В 12-м туре РПЛ «Урал» примет «Уфу», «Ростов» сыграет с «Анжи».

    В воскресенье «Локомотив» проведет выездной матч с «Енисеем», ЦСКА будет противостоять «Краснодару». 

    В понедельник «Крылья Советов» примут «Зенит», а «Рубин» – «Спартак». 

    Чемпионат России

    12-й тур

    Урал – Уфа
    Дата проведения
    27 октября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Арсенал Тула – Оренбург
    Дата проведения
    27 октября, 16.30, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ростов – Анжи
    Дата проведения
    27 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Енисей – Локомотив
    Дата проведения
    28 октября, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ахмат – Динамо
    Дата проведения
    28 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    ЦСКА – Краснодар
    Дата проведения
    28 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Крылья Советов – Зенит
    Дата проведения
    29 октября, 18.00, «Самара-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рубин – Спартак
    Дата проведения
    29 октября, 20.30, «Казань-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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