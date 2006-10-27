Чемпионат России. «Урал» примет «Уфу», «Ростов» против «Анжи»

В 12-м туре РПЛ «Урал» примет «Уфу», «Ростов» сыграет с «Анжи».
В воскресенье «Локомотив» проведет выездной матч с «Енисеем», ЦСКА будет противостоять «Краснодару».
В понедельник «Крылья Советов» примут «Зенит», а «Рубин» – «Спартак».
Чемпионат России
12-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 16.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 14.00, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 18.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 20.30, «Казань-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.