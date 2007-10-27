Skate Canada. Туктамышева и Медведева выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня ночью на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует российская фигуристка Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает 7-е место.

Гран-при

2-й этап

Skate Canada

Лаваль, Канада

Женщины

Произвольная программа

Начало - 4.00 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция - на Первом канале и телеканале «Матч! Арена», а также на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Паненкова (Россия)

2. Юра Мацуда (Япония)

3. Элейн Шартран (Канада)

4. Алисия Пино (Канада)

5. Евгения Медведева (Россия)

Вторая разминка

6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

7. Старр Эндрюс (США)

8. Мэрайя Белл (США)

9. Вакаба Хигучи (Япония)

10. Елизавета Туктамышева (Россия)

11. Мако Ямашита (Япония)

Положение после короткой программы

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 74,22

2. Вакаба Хигучи (Япония) – 66,51

3. Мако Ямашита (Япония) – 66,30

4. Старр Эндрюс (США) – 64,77

5. Мэрайя Белл (США) – 63,35

6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 61,19

7. Евгения Медведева (Россия) – 60,83

8. Элейн Шартран (Канада) – 60,47

9. Алисия Пино (Канада) – 59,02

10. Юра Мацуда (Япония) – 53,35

11. Дарья Паненкова (Россия) – 51,41

Расписание трансляций второго этапа Гран-при – Skate Canada

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России