Руководство «Спартака» завтра встретится с коллегами из «Ростова» по поводу расторжения контракта Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера .

«Эта информация получает подтверждения. Только встреча уже состоялась ранее. И обе стороны взяли время на размышления. Вопрос в том, кто был инициатором кандидатуры Карпина.

Не исключено, что это идея свыше или реакция на негативную позицию спартаковской общественности по кандидатуре Кононова. Все же несколько дней раздумий могли повлиять на .

Но, это уже, наверное, не так важно. А важно то, что завтра у руководства «Спартака» намечена встреча с руководством . Тема – потенциальное расторжение контракта Карпина.

Что в итоге? У «Спартака» есть два готовых варианта. Возможно, завтра будет приниматься решение, на ком «Спартак» останавливает свой выбор. Или это происходит прямо сейчас.

Еще раз для особо оголтелых: невозможно залезть в голову владельцу «Спартака». Решение принимает он. Это решение может измениться в любую секунду под воздействием разных факторов. Нам остается только за этим наблюдать», – написал Арустамян.