Глушаков полетел на матч с «Рубином». Ещенко, Адриано, Зе Луиш и Фернандо – нет

«Спартак» отправился в Казань на матч 12-го тура чемпионата России против «Рубина».
Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо включил в заявку 20 футболистов.
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни;
Нападающий: Сильванус Нимели.
Защитник Андрей Ещенко и полузащитник Джано Ананидзе остались тренироваться на базе в Тарасовке.
Нападающий Педро Роша продолжает восстановление по индивидуальной программе.
В матче Лиги Европы против «Рейнджерс» травмировались полузащитник Фернандо (воспаление сухожилия двуглавой мышцы правого бедра, сроки восстановления — до двух недель) и форвард Зе Луиш (ушиб бедра).
Нападающий Луис Адриано пожаловался на боли в мышцах бедра на утренней тренировке. Он пройдет обследование в ближайшее время.
Матч «Рубин» — «Спартак» состоится завтра. Начало — в 20:30 по московскому времени.
Фото: официальный сайт «Спартака».