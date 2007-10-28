Глушаков полетел на матч с «Рубином». Ещенко, Адриано, Зе Луиш и Фернандо – нет

«Спартак» отправился в Казань на матч 12-го тура чемпионата России против .

Исполняющий обязанности главного тренера включил в заявку 20 футболистов.

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

Полузащитники: , Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни;

Нападающий: Сильванус Нимели.

Защитник Андрей Ещенко и полузащитник Джано Ананидзе остались тренироваться на базе в Тарасовке.

Нападающий Педро Роша продолжает восстановление по индивидуальной программе.

В матче Лиги Европы против «Рейнджерс» травмировались полузащитник Фернандо (воспаление сухожилия двуглавой мышцы правого бедра, сроки восстановления — до двух недель) и форвард (ушиб бедра).

Нападающий Луис Адриано пожаловался на боли в мышцах бедра на утренней тренировке. Он пройдет обследование в ближайшее время.

Матч «Рубин» — состоится завтра. Начало — в 20:30 по московскому времени.

Фото: официальный сайт .