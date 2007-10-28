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    Глушаков полетел на матч с «Рубином». Ещенко, Адриано, Зе Луиш и Фернандо – нет

    Теги Спартак Рубин Андрей Ещенко Луис Адриано премьер-лига Россия фото Денис Глушаков Рауль Рианчо Жано Ананидзе Зе Луиш Фернандо Футбол

    «Спартак» отправился в Казань на матч 12-го тура чемпионата России против «Рубина».

    Исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо включил в заявку 20 футболистов.

    Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни;

    Нападающий: Сильванус Нимели.

    Защитник Андрей Ещенко и полузащитник Джано Ананидзе остались тренироваться на базе в Тарасовке.

    Нападающий Педро Роша продолжает восстановление по индивидуальной программе.

    В матче Лиги Европы против «Рейнджерс» травмировались полузащитник Фернандо (воспаление сухожилия двуглавой мышцы правого бедра, сроки восстановления — до двух недель) и форвард Зе Луиш (ушиб бедра).

    Нападающий Луис Адриано пожаловался на боли в мышцах бедра на утренней тренировке. Он пройдет обследование в ближайшее время.

    Матч «Рубин» — «Спартак» состоится завтра. Начало — в 20:30 по московскому времени.

    Фото: официальный сайт «Спартака».

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