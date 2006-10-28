Гран-при Мексики. Онлайн

Гран-при Мексики

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

28 октября 2018 года

Гонка

В 22:10 стартует Гран-при Мексики, 19-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за ходом событий можно на специальной странице онлайна.

Стартовый порядок

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Себастьян Феттель («Феррари»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Кими Райкконен («Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг («Рено»)

8. Карлос Сайнс-младший («Рено»)

9. Шарль Леклер («Заубер»)

10. Маркус Эрикссон («Заубер»)

11. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

12. Фернандо Алонсо («Макларен»)

13. Серхио Перес («Форс-Индия»)

14. Брендон Хартли («Торо Россо»)

15. Стоффель Вандорн («Макларен»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Ланс Стролл («Уильямс»)

18. Ромен Грожан («Хаас»)

19. Сергей Сироткин («Уильмс»)

20. Пьер Гасли («Торо Россо»)