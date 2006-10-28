Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гран-при Мексики. Онлайн

    Теги результаты Феррари Кими Райкконен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Брендон Хартли Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Рено Кевин Магнуссен Сергей Сироткин Стоффель Вандорн Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Авто

    Гран-при Мексики
    Автодром имени братьев Родригес, Мехико
    28 октября 2018 года
    Гонка

    В 22:10 стартует Гран-при Мексики, 19-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за ходом событий можно на специальной странице онлайна.

    Стартовый порядок

    1. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    4. Себастьян Феттель («Феррари»)
    5. Валттери Боттас («Мерседес»)
    6. Кими Райкконен («Феррари»)
    7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    8. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
    9. Шарль Леклер («Заубер»)
    10. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    11. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    12. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    13. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    14. Брендон Хартли («Торо Россо»)
    15. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    17. Ланс Стролл («Уильямс»)
    18. Ромен Грожан («Хаас»)
    19. Сергей Сироткин («Уильмс»)
    20. Пьер Гасли («Торо Россо»)

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться