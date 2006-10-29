Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» выиграл пятый чемпионский титул в «Формуле-1» и сравнялся по этому показателю с Хуаном-Мануэлем Фанхио. Больших успехов добился только Михаэль Шумахер – у него семь чемпионских званий.

В первой части сезона-2018 Хэмилтон уступал главному сопернику Себастьяну Феттелю из «Феррари», но затем одержал серию побед, возглавил личный зачет, а в осенней части первенства увеличил отрыв благодаря собственной стабильности и ошибкам пилота итальянской команды.

По итогам Гран-при Мексики Хэмилтон досрочно – за три этапа до конца сезона – стал чемпионом мира.

За всю карьеру Хэмилтон провел 227 Гран-при и одержал 71 победу.