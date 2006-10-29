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    Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1»

    Теги Льюис Хэмилтон рекорды Формула-1 Мерседес Авто

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл пятый чемпионский титул в «Формуле-1» и сравнялся по этому показателю с Хуаном-Мануэлем Фанхио. Больших успехов добился только Михаэль Шумахер – у него семь чемпионских званий.

    В первой части сезона-2018 Хэмилтон уступал главному сопернику Себастьяну Феттелю из «Феррари», но затем одержал серию побед, возглавил личный зачет, а в осенней части первенства увеличил отрыв благодаря собственной стабильности и ошибкам пилота итальянской команды.

    По итогам Гран-при Мексики Хэмилтон досрочно – за три этапа до конца сезона – стал чемпионом мира.

    За всю карьеру Хэмилтон провел 227 Гран-при и одержал 71 победу.

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