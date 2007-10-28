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    «Арсенал» сыграл вничью с «Пэлас» – 2:2. Серия из 11 побед прервалась

    Теги премьер-лига Англия Арсенал Кристал Пэлас Футбол

    «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) в 10-м туре премьер-лиги.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Серия из 11 подряд побед «Арсенала» в различных турнирах прервалась.

    Кристал Пэлас – Арсенал 2:2 (1:0, 1:2)
    Дата проведения
    28 октября, 16.30, «Селхерст Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45, пенальти Миливоевич, 1:1 – 51 Джака, 1:2 – 56 Обамеянг, 2:2 – 83, пенальти Миливоевич.
    Кристал ПэласХеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Куяте (Панчон, 88), Миливоевич, Таунсенд, Макартур (Майер, 61), Заа, Айю (Серлот, 64).
    АрсеналЛено, Холдинг, Мустафи, Бельерин (Лихтштайнер, 46), Ивоби, Джака, Торрейра, Гендузи, Озил (Уэлбек, 68), Обамеянг (Рэмзи, 78), Ляказетт.
    Предупреждения:
    Айю (8), Лихтштайнер (79), Гендузи (90).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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