«Арсенал» сыграл вничью с «Пэлас» – 2:2. Серия из 11 побед прервалась

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) в 10-м туре премьер-лиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Серия из 11 подряд побед «Арсенала» в различных турнирах прервалась.
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Селхерст Парк»
- Голы:
- 1:0 – 45, пенальти Миливоевич, 1:1 – 51 Джака, 1:2 – 56 Обамеянг, 2:2 – 83, пенальти Миливоевич.
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Сако, Куяте (Панчон, 88), Миливоевич, Таунсенд, Макартур (Майер, 61), Заа, Айю (Серлот, 64).
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Арсенал –
Лено, Холдинг, Мустафи, Бельерин (Лихтштайнер, 46), Ивоби, Джака, Торрейра, Гендузи, Озил (Уэлбек, 68), Обамеянг (Рэмзи, 78), Ляказетт.
- Предупреждения:
- Айю (8), Лихтштайнер (79), Гендузи (90).