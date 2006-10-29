«Спорт-Экспресс»: Карпин стал основным претендентом на пост тренера «Спартака»

На следующей неделе определится с главным тренером, утверждает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, у московского клуба есть два варианта: Олег Кононов и Валерий Карпин. Первые контакты с Кононовым были еще две недели назад, а определяющий разговор состоялся сразу после матча «Спартак» – «Арсенал» (2:3).

Специалист зарабатывает в Туле около 3 миллионов рублей в месяц. Компенсация за выкуп его контракта может рассчитываться по формуле «N месяцев до истечения срока контракта, умноженные на зарплату».

При этом отмечается, что Кононов не является фаворитом. Им стал Валерий Карпин, который прилетал в Москву на переговоры на несколько часов. Как ранее сообщал Нобель Арустамян, завтра должна состояться встреча руководителей «Спартака» и по поводу расторжения контракта специалиста.

Еще два дня назад Кононова считали приоритетной фигурой, однако руководство «Спартака» начало сомневаться в его способности справиться с непростой обстановкой внутри команды и добиться прогресса.

Впрочем, существует вариант, при котором «Спартак» сохранит на посту главного тренера .