Марку Силва: «Марсьяль нырял, пенальти не было. Судья сильно облегчил «МЮ» жизнь»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва раскритиковал судейство в матче с (1:2).

«Это был тяжелый матч, но мы ехали сюда за победой. Это наш единственный путь. В первые 25-30 минут игра была сбалансирована, но потом пенальти вывел соперника вперед и облегчил им жизнь.

В моменте с Марсьялем пенальти не было. С этим было сложно смириться. Этот момент сильно облегчил жизнь сопернику. Мы стали больше раскрываться, больше рисковать. Они забили фантастический гол, но мы могли сравнять счет при счете 1:2.

Наш эпизод как раз был чистым пенальти, в отличие от их эпизода. Рефери смотрел на этот момент? и было очевидно, что мой игрок первым коснулся мяча. Не думаю, что это такой уж сложный момент. Не хочу больше об этом говорить, потому что уважаю судей.

Очевидна одна вещь: без пенальти «МЮ» было бы намного сложнее. Когда играешь против «Юнайтед» в гостях, они всегда создают моменты. Рефери облегчил им жизнь, но нам нужно было точнее бить по воротам в нескольких ситуациях», – заявил Силва в эфире .

Мы заслужили больше, чем получили. Это был равный матч. Они создавали чуть больше, это нормально. Пенальти не было. Игрок нырял, это очевидно. Это плохая сенсация. Я сказал игрокам в перерыве, что результат несправедлив», – добавил он в эфире BBC.

На матче работала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом.

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