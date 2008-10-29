«Лестер» подтвердил, что владелец клуба погиб при крушении вертолета около стадиона

выступил с заявлением относительно крушения вертолета владельца клуба Вичая Сривадханапрабхи около «Кинг Пауэр стэдиум» после матча с (1:1).

«С глубочайшим сожалением и разбитым сердцем мы подтверждаем, что , президент клуба, был среди тех, кто погиб в субботу вечером, когда вертолет с ним и еще четырьмя людьми разбился около стадиона. Никто из находившихся на борту пяти человек не выжил.

Мыслями все в клубе сейчас вместе с семьей Сривадханапрабха и семьями тех, кто находился на борту во время этой трагедии, утрату от которой не передать словами.

Мир потерял хорошего человека в лице Вичая. Добродушный и щедрый человек, чья жизнь была посвящена его семье, которую он успешно вел за собой. «Лестер» тоже был семьей под его началом. Как его семья, мы будем оплакивать его уход из жизни и поддержим развитие клуба так, как видел это он. Теперь это его наследие.

Все сотрудники клуба предельно тронуты реакцией футбольной общественности, чьи сообщения поддержки и утешения очень ценны в такой тяжелый момент», – говорится в заявлении клуба.

Он создал тот самый «Лестер»

В катастрофе вертолета у стадиона «Лестера» не выжил никто. На борту был владелец клуба