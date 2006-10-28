Эрнесто Вальверде: «То, что происходит с Лопетеги, может случиться и со мной недели через три»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над (5:1) поделился мыслями о своем коллеге Хулене Лопетеги.

«Я тоже знаю, каково быть в таком положении. Это трудно. Кажется, что все идет не так, и на тренере это сказывается.

Это футбол. Это спектакль, и мы внутри него. То, что происходит с Лопетеги, может случиться и со мной недели через три. Это так. Мяч капризный, а мы подвержены риску.

Я желаю Хулену наилучшего. Я не углубляюсь в то, заслуживает он отставки или нет, но для меня все отставки несправедливы», – сказал испанец.