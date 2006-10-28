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    Эрнесто Вальверде: «То, что происходит с Лопетеги, может случиться и со мной недели через три»

    Теги Барселона Реал Мадрид Эрнесто Вальверде Ла Лига Хулен Лопетеги Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Реалом» (5:1) поделился мыслями о своем коллеге Хулене Лопетеги.

    «Я тоже знаю, каково быть в таком положении. Это трудно. Кажется, что все идет не так, и на тренере это сказывается.

    Это футбол. Это спектакль, и мы внутри него. То, что происходит с Лопетеги, может случиться и со мной недели через три. Это так. Мяч капризный, а мы подвержены риску.

    Я желаю Хулену наилучшего. Я не углубляюсь в то, заслуживает он отставки или нет, но для меня все отставки несправедливы», – сказал испанец.

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