Евролига. «Химки» – «Анадолу Эфес», «Жальгирис» встретится с «Фенербахче»

Сегодня проходят четыре матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» попытаются одержать первую победу в турнире в игре с турецким «Анадолу Эфесом».

Литовский «Жальгирис» встретится с турецким «Фенербахче»

Евролига

Регулярный чемпионат

3-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 3-0, Фенербахче Турция – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Реал Испания – 2-0, Панатинаикос Греция – 2-1, Жальгирис Литва – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Барселона Испания – 1-2, Дарушафака Турция – 1-2, Бавария Германия – 1-2, Гран-Канария Испания – 1-2, Химки Россия – 0-2, Будучность Черногория – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.