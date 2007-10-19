Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евролига. «Химки» – «Анадолу Эфес», «Жальгирис» встретится с «Фенербахче»

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Олимпиакос Кирольбет Баскония Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Баскетбол

    Сегодня проходят четыре матча 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2018/19. Подмосковные «Химки» попытаются одержать первую победу в турнире в игре с турецким «Анадолу Эфесом».

    Литовский «Жальгирис» встретится с турецким «Фенербахче»

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    3-й тур

    Химки Россия  –  Анадолу Эфес Турция 16:18 (1 четверть)
    Дата проведения
    19 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    19 октября, 20.45, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
    Дата проведения
    19 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Реал Испания  –  Кирольбет Баскония Испания
    Дата проведения
    19 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 3-0, Фенербахче Турция – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Реал Испания – 2-0, Панатинаикос Греция – 2-1, Жальгирис Литва – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Милан Италия – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 1-2, Барселона Испания – 1-2, Дарушафака Турция – 1-2, Бавария Германия – 1-2, Гран-Канария Испания – 1-2, Химки Россия – 0-2, Будучность Черногория – 0-3.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться