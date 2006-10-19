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    Александр Кокорин: «Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решеткой. Эта ошибка – урок на всю жизнь»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде на заседании по поводу смены меры пресечения.

    «Тверской районный суд избрал для меня слишком суровую перу пресечения. Я уже неоднократно принес потерпевшим искренние извинения, в том числе, повторил их лично во время очных ставок.

    Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь. У меня не было стремления нарушать общественный порядок. У меня был конфликт именно с этими людьми.

    Я не опасный преступник, чтобы сидеть за решеткой. У меня нет намерения скрываться. На данный момент хочу загладить свою вину.

    Мне неприятна вся грязь, которая происходит по телевизору и в интернете. Я прошу отпустить меня из изолятора к моей семье, жене и родителям», – сказал Кокорин.

    Напомним, что ранее в суд поступили положительные характеристики Кокорина от «Зенита», Сергея Семака, игроков команды и по месту жительства, а его мать готова внести залог в размере 10 миллионов рублей.

    Вчера Кокорину и хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

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