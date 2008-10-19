Глушаков забил за молодежку «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Молодежная команда обыгрывает сверстников из тульского «Арсенала» (1:0, первый тайм).

Счет на 1-й минуте дальним ударом открыл хавбек , экс-капитан основы , исполняющий обязанности капитана в молодежке.

В старте вышел и защитник Андрей Ещенко, отправленный в дубль вместе с Глушаковым.

Глушаков и Андрей Ещенко были отправлены в молодежную команду в сентябре, после того, как поставили лайк под постом артиста Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой главного тренера Массимо Карреры.

Сообщалось, что хавбек потребовал вернуть его в основной состав, однако позже он опроверг эту информацию.