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    Глушаков забил за молодежку «Спартака» в матче с «Арсеналом»

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    Молодежная команда «Спартака» обыгрывает сверстников из тульского «Арсенала» (1:0, первый тайм).

    Счет на 1-й минуте дальним ударом открыл хавбек Денис Глушаков, экс-капитан основы «Спартака», исполняющий обязанности капитана в молодежке.

    В старте вышел и защитник Андрей Ещенко, отправленный в дубль вместе с Глушаковым.

    Глушаков и Андрей Ещенко были отправлены в молодежную команду в сентябре, после того, как поставили лайк под постом артиста Дмитрия Назарова в инстаграме с критикой главного тренера Массимо Карреры.

    Сообщалось, что хавбек потребовал вернуть его в основной состав, однако позже он опроверг эту информацию.

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