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    «Локомотив» обыграл «Ростов» и вышел на 4-е место в РПЛ

    Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Футбол

    В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» одолел «Ростов» (2:1).

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.

    Локомотив – Ростов 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    19 октября, 20.30, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 26 Миранчук, 1:1 – 27 Ингасон, 2:1 – 60 Кверквелия.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Лысов, 81), Хеведес, Денисов, Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Миранчук (Тарасов, 90).
    РостовАбаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Гулиев, Салетрос (Калачев, 70), Юсупов, Скопинцев, Сигурдарсон (Шомуродов, 61), Ионов (Зуев, 72).
    Предупреждения:
    Гулиев (31), Баринов (42), Ингасон (66), Салетрос (68), Кверквелия (77), Сигурдссон (87).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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