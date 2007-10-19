«Локомотив» обыграл «Ростов» и вышел на 4-е место в РПЛ

В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» одолел «Ростов» (2:1).
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 19 октября, 20.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 1:0 – 26 Миранчук, 1:1 – 27 Ингасон, 2:1 – 60 Кверквелия.
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Лысов, 81), Хеведес, Денисов, Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Миранчук (Тарасов, 90).
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Ростов –
Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Гулиев, Салетрос (Калачев, 70), Юсупов, Скопинцев, Сигурдарсон (Шомуродов, 61), Ионов (Зуев, 72).
- Предупреждения:
- Гулиев (31), Баринов (42), Ингасон (66), Салетрос (68), Кверквелия (77), Сигурдссон (87).