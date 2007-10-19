Павел Мамаев: «Я готов понести ответственность и сотрудничать со следствием. Мне нужно быть с женой и детьми»

Полузащитник Павел Мамаев обратился к суду по видеосвязи из СИЗО «Бутырка» с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест.

«Уважаемый суд! Ваша честь! Поддерживаю позицию адвоката. Не принимал участия в хулиганских действиях. Это подтвердила очная ставка и слова Дениса Пака.

Что касается, других пострадавших – Соловчука, Гайсина и Ушаковой, я хотел бы публично извиниться. Готов понести установленную законом ответственность, возместить весь ущерб. Если это возможно, хотел бы примирение сторон.

У всех прошу прощения – у коллег и болельщиков. Мне необходимо находиться с семьей, с женой и с маленькими детьми!

Готов сотрудничать со следствием, всегда буду появляться в управлении. И еще выражаю благодарность всем, кто поддерживал меня и семью.

Надеюсь, суд рассмотрит все данные моего адвоката и будет принято правильное решение», – сказал Мамаев.

Вчера Кокорину и Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

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