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    Кокорин остается в СИЗО «Бутырка». Суд отказался переводить его под домашний арест

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Московский городской суд отклонил апелляцию представителей форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    Таким образом, футболисту отказано в переводе под домашний арест. Он остается под стражей в СИЗО «Бутырка».

    Кокорина на заседании представляли сразу два адвоката – Олег Попов и Татьяна Стукалова.

    В суд также поступили положительные характеристики Кокорина от «Зенита», Сергея Семака, игроков команды и по месту жительства, а его мать выразила готовность внести залог в размере 10 миллионов рублей.

    Хавбека «Краснодара» Павла Мамаева ранее оставили в СИЗО, как и брата Кокорина Кирилла.

    Вчера Кокорину и Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

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