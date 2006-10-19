Кокорин остается в СИЗО «Бутырка». Суд отказался переводить его под домашний арест

Московский городской суд отклонил апелляцию представителей форварда Александра Кокорина.

Таким образом, футболисту отказано в переводе под домашний арест. Он остается под стражей в СИЗО «Бутырка».

Кокорина на заседании представляли сразу два адвоката – Олег Попов и Татьяна Стукалова.

В суд также поступили положительные характеристики Кокорина от , Сергея Семака, игроков команды и по месту жительства, а его мать выразила готовность внести залог в размере 10 миллионов рублей.

Хавбека «Краснодара» Павла Мамаева ранее оставили в СИЗО, как и брата Кокорина Кирилла.

Вчера Кокорину и Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это