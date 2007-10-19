Мамаев остается в СИЗО «Бутырка». Суд не отправил его под домашний арест

Суд не удовлетворил ходатайство полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его адвоката Игоря Бушманова о переводе под домашний арест.

Таким образом, хавбек остается в СИЗО «Бутырка» заключенным под стражей. Адвокат просил снять ограничения со своего клиента.

Мосгорсуд признал законным заключение Мамаева под стражу. Футболист принимал участие в заседании по видеосвязи.

Вчера Кокорину и Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

Павел Мамаев: «Я готов понести ответственность и сотрудничать со следствием. Мне нужно быть с женой и детьми»

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

Не надо банить Кокорина и Мамаева в футболе. Лиге поможет не это