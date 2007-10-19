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    Мамаев остается в СИЗО «Бутырка». Суд не отправил его под домашний арест

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Суд не удовлетворил ходатайство полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и его адвоката Игоря Бушманова о переводе под домашний арест.

    Таким образом, хавбек остается в СИЗО «Бутырка» заключенным под стражей. Адвокат просил снять ограничения со своего клиента.

    Мосгорсуд признал законным заключение Мамаева под стражу. Футболист принимал участие в заседании по видеосвязи.

    Вчера Кокорину и Мамаеву, которые взяты под стражу до 8 декабря, предъявили обвинения в совершении двух преступлений по статье «Побои» и одного по статье «Хулиганство».

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