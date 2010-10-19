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    «Магнитка» расторгла контракт с Вольским и подписала форварда «Либереца» Булиржа

    Теги Металлург Мг переходы Войтек Вольски чемпионат Чехии Либерец КХЛ Михал Булирж Хоккей

    Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с нападающим Войтеком Вольски.

    Соглашение с 32-летним хоккеистом разорвано по обоюдному согласию сторон.

    В этом сезоне Вольски сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата и набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+2». В среднем за матч игрок проводил на льду 17 минут 28 секунд.

    Вольски играл за «Магнитку» четыре сезона с перерывом на сезон в «Куньлуне».

    «Металлург» также объявил о переходе форварда «Либереца» Михала Булиржа. Контракт с 27-летним чехом рассчитан до конца сезона-2018/19.

    Булирж в нынешнем сезоне стал ассистентом капитана «Либереца» и в 11 матчах набрал 16 (13+3) очков.

    В «Металлурге» Булирж будет выступать под 88 номером.

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