«Магнитка» расторгла контракт с Вольским и подписала форварда «Либереца» Булиржа

Магнитогорский расторг контракт с нападающим Войтеком Вольски.

Соглашение с 32-летним хоккеистом разорвано по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне Вольски сыграл в 18 матчах регулярного чемпионата и набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+2». В среднем за матч игрок проводил на льду 17 минут 28 секунд.

Вольски играл за «Магнитку» четыре сезона с перерывом на сезон в «Куньлуне».

«Металлург» также объявил о переходе форварда «Либереца» Михала Булиржа. Контракт с 27-летним чехом рассчитан до конца сезона-2018/19.

Булирж в нынешнем сезоне стал ассистентом капитана «Либереца» и в 11 матчах набрал 16 (13+3) очков.

В Булирж будет выступать под 88 номером.