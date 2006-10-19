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    Бензема обвиняют в организации похищения человека

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига светская хроника происшествия агенты Футбол

    Агент Лео Д’Соуза написал заявление в полицию по поводу похищения.

    Он обвинил форварда «Реала» Карима Бензема в совершении нападения и похищения. По данным агента, игрок выступил организатором его похищения.

    Исполнителем выступил друг детства Бензема Смен Табеннеа. Соуза заявил, что его пытались засунуть в черный микроавтобус, и заявил, что это было сделано в присутствии шофера Бензема и его агента по коммуникациям Ямна Агриба. Табеннеа в ответ заявил что Соуза упал на землю сам. 

    Агент считает, что попытка похищения была спровоцирована финансовым интересом Бензема. 33-летний бразилец периодически вел дела, в частности, переговоры о переходе в «Милан», а также организовывал различные мероприятия.

    Соуза должен был привезти из Марокко 50 тысяч евро от спонсора, однако не сделал этого. Он заявил, что у него конфисковала их таможня. Сторона Бензема же считает, что он скрыл деньги.

    «Он вообще серьезно? Пфф», – написал Бензема в твиттере, прокомментировав публикацию.

    Инцидент произошел в Париже после матча «ПСЖ» – «Лион», на котором Бензема присутствовал.

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