Бензема обвиняют в организации похищения человека

Агент Лео Д’Соуза написал заявление в полицию по поводу похищения.

Он обвинил форварда Карима Бензема в совершении нападения и похищения. По данным агента, игрок выступил организатором его похищения.

Исполнителем выступил друг детства Бензема Смен Табеннеа. Соуза заявил, что его пытались засунуть в черный микроавтобус, и заявил, что это было сделано в присутствии шофера Бензема и его агента по коммуникациям Ямна Агриба. Табеннеа в ответ заявил что Соуза упал на землю сам.

Агент считает, что попытка похищения была спровоцирована финансовым интересом Бензема. 33-летний бразилец периодически вел дела, в частности, переговоры о переходе в «Милан», а также организовывал различные мероприятия.

Соуза должен был привезти из Марокко 50 тысяч евро от спонсора, однако не сделал этого. Он заявил, что у него конфисковала их таможня. Сторона Бензема же считает, что он скрыл деньги.

«Он вообще серьезно? Пфф», – написал Бензема в твиттере, прокомментировав публикацию.

Инцидент произошел в Париже после матча «ПСЖ» – «Лион», на котором Бензема присутствовал.