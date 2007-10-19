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    Кирилла Кокорина оставили в СИЗО

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Чемпионат.com Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Кирилл Кокорин, брат форварда «Зенита» Александра Кокорина, не покинет СИЗО «Бутырка».

    «Не знаю, что сказать. Я сдал все свои паспорта, мне непонятно, как я могу скрыться от следствия. Могу находиться дома и не причинять никому вреда.

    Ничего не хочу дополнить. Я поддерживаю адвоката», – заявил Кокорин-младший суду по видеосвязи.

    Московский городской суд постановил не удовлетворять апелляцию на заключение под стражу. Таким образом, его ходатайство на перевод под домашний арест не удовлетворено.

    Напомним, что Кокорин-младший был задержан вместе с братом и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым. Ему вменяется две статьи по побоям и две – по хулиганству.

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