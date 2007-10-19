Кирилла Кокорина оставили в СИЗО

Кирилл Кокорин, брат форварда Александра Кокорина, не покинет СИЗО «Бутырка».

«Не знаю, что сказать. Я сдал все свои паспорта, мне непонятно, как я могу скрыться от следствия. Могу находиться дома и не причинять никому вреда.

Ничего не хочу дополнить. Я поддерживаю адвоката», – заявил Кокорин-младший суду по видеосвязи.

Московский городской суд постановил не удовлетворять апелляцию на заключение под стражу. Таким образом, его ходатайство на перевод под домашний арест не удовлетворено.

Напомним, что Кокорин-младший был задержан вместе с братом и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым. Ему вменяется две статьи по побоям и две – по хулиганству.

Адвокат Кирилла Кокорина: «Это домашний ребенок, который не ведет ночной образ жизни»

Мать Кокориных: «Кирюша – солнышко, мальчик лучезарный. Он все время говорит: не несите негатив в мир»

Задержан младший брат Кокорина. Он дал пощечину чиновнику и бил водителя