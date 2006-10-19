Клопп о критике Лиги наций: «Вы хотите ходить на оперу каждый день или раз в два месяца?»

Главный тренер Юрген Клопп объяснил свою критику Лиги наций.

Ранее немец назвал ее «самым бессмысленным турниром в мире».

«Вы все слишком раздули мои комментарии про Лигу наций. У каждого есть свое мнение. Но последние обстоятельства (четыре травмы основных игроков – прим. Sports.ru) говорят за себя, почему это слишком.

Они говорят: «Да, у нас теперь настоящие матчи, настоящие соперники, это лучше, чем просто товарищеские матчи». И тому подобное.

Возможно, люди хотят, чтобы Энтони Джошуа (британский боксер-чемпион в супертяжелом весе – прим. Sports.ru) дрался через день. Но это невозможно.

В других видах спорта людей об этом не просят. В американском футболе перерыв длиннее, чем наш сезон. Настоящий справедливый перерыв! То же самое в баскетболе.

В футболе, потому что, по всей видимости, в нем все заинтересованы, только клубы вылетают и выходят дивизионом выше в разных соревнованиях. Когда Уэльс играет за что-то с Ирландией, на стадионе совсем другая атмосфера.

Вы действительно хотите ходить на оперу каждый день, а не раз в два месяца? Вот в чем вопрос. С этим нужно быть осторожнее. Это все, что я имел в виду.

Конечно, мне нравится дух соревновательности. Но в один прекрасный момент кому-то придется сделать шаг назад и сказать: «Погодите, это же игроки. Я хочу на это смотреть, но если они не играют на должном уровне, меня это бесит». Как нам вынудить играть их на должном уровне? Вот в чем вопрос.

Хороша ли идея Лиги наций в целом? Запустите ее в другом виде спорта. В футболе этому нет места, как мне кажется.

Я сейчас понял, что мог сказать все это своей кофеварке, потому что никому это на самом деле неинтересно. Но это мое мнение. И оно не изменится», – заявил Клопп.