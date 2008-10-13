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    Гибралтар впервые в истории выиграл официальный матч, победив Армению

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    Сборная Гибралтара обыграла Армению (1:0) в матче группового этапа Лиги наций.

    Эта победа стала для команды первой в истории в официальном матче, а также первой на выезде.

    До игры с Арменией на счету гибралтарцев было 22 официальных матча, в которых они пропустили 107 мячей.

    Ранее сборная Гибралтара дважды в истории выигрывала в товарищеских матчах: Мальту (1:0) на нейтральном поле в июне 2014 года и Латвию (1:0) в марте 2017-го.

    Армения – Гибралтар 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    13 октября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 50, пенальти Чиполина.
    АрменияАйрапетян, Мкоян, Ароян, Амбарцумян, Оганесян, Мхитарян, Барсегян (Саркисов, 61), Казарян, Малакян (Пиццелли, 46), Мовсисян (Адамян, 69), Григорян.
    ГибралтарГолдуин, Чиполина, Оливеро, Чиполина, Понс (Эннесли, 90), Бардон, Сарджент, Эрнандес (Бритто, 85), Уокер, Кассиаро, Кумбз (Стайч, 70).
    Предупреждения:
    Мкоян (49), Голдуин (67), Бардон (86), Казарян (90), Чиполина (90), Стайч (90).

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