Гибралтар впервые в истории выиграл официальный матч, победив Армению

Сборная Гибралтара обыграла Армению (1:0) в матче группового этапа Лиги наций.
Эта победа стала для команды первой в истории в официальном матче, а также первой на выезде.
До игры с Арменией на счету гибралтарцев было 22 официальных матча, в которых они пропустили 107 мячей.
Ранее сборная Гибралтара дважды в истории выигрывала в товарищеских матчах: Мальту (1:0) на нейтральном поле в июне 2014 года и Латвию (1:0) в марте 2017-го.
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Гол:
- 0:1 – 50, пенальти Чиполина.
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Армения –
Айрапетян, Мкоян, Ароян, Амбарцумян, Оганесян, Мхитарян, Барсегян (Саркисов, 61), Казарян, Малакян (Пиццелли, 46), Мовсисян (Адамян, 69), Григорян.
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Гибралтар –
Голдуин, Чиполина, Оливеро, Чиполина, Понс (Эннесли, 90), Бардон, Сарджент, Эрнандес (Бритто, 85), Уокер, Кассиаро, Кумбз (Стайч, 70).
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