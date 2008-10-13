Гибралтар впервые в истории выиграл официальный матч, победив Армению

Сборная Гибралтара обыграла Армению (1:0) в матче группового этапа Лиги наций.

Эта победа стала для команды первой в истории в официальном матче, а также первой на выезде.

До игры с Арменией на счету гибралтарцев было 22 официальных матча, в которых они пропустили 107 мячей.

Ранее сборная Гибралтара дважды в истории выигрывала в товарищеских матчах: Мальту (1:0) на нейтральном поле в июне 2014 года и Латвию (1:0) в марте 2017-го.

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