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    Хабиб: «Пока UFC не решит проблемы моей команды, пусть не звонят мне по поводу следующего боя»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Зубайра Тухугов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не ведет переговоры по следующему бою, пока не решится вопрос с его сокомандниками. 

    «[UFC] уже ведет переговоры по моему следующему бою. Но я говорю: «Не-не-не, подождите. Вы мою команду наказали и хотите, чтобы я с вами переговоры вел?» Такого никогда не будет. Пока не решите проблемы моей команды, моих братьев – вообще не звоните мне», – сказал Нурмагомедов в эфире «Первого канала».

    На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент МакГрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова. Зубайру Тухугова могут уволить из UFC.

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