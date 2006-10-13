Хабиб: «Пока UFC не решит проблемы моей команды, пусть не звонят мне по поводу следующего боя»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что не ведет переговоры по следующему бою, пока не решится вопрос с его сокомандниками.

«[UFC] уже ведет переговоры по моему следующему бою. Но я говорю: «Не-не-не, подождите. Вы мою команду наказали и хотите, чтобы я с вами переговоры вел?» Такого никогда не будет. Пока не решите проблемы моей команды, моих братьев – вообще не звоните мне», – сказал Нурмагомедов в эфире «Первого канала».

На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент МакГрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова. Зубайру Тухугова могут уволить из UFC.

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